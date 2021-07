Gemeenten grijpen in bij grote jeugdhulporganisatie Noord-Holland

Een grote jeugdhulporganisatie in Noord-Holland, Levvel5, zit in grote financiële problemen. De dertig gemeenten die een contract hebben met de organisatie, grijpen daarom in, Amsterdam voorop. De gemeenten willen het aanbod van Levvel5, dat vooral hulp verleent aan kinderen met een lichte verstandelijke beperking, zoveel mogelijk in stand houden. Het gaat de gemeenten 4 tot 8 miljoen euro kosten, zo laat de Amsterdamse wethouder Simone Kukenheim weten aan de gemeenteraad.