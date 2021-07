Kabinet geeft grote groep oud-pardonners alsnog een paspoort

Het demissionaire kabinet geeft een groep oud-pardonners, die jaren geleden een verblijfsvergunning kregen, alsnog een paspoort. Het gaat om ongeveer 10.000 mensen die zich niet of heel moeilijk tot Nederlander konden laten naturaliseren, omdat zij bepaalde documenten niet konden overhandigen. Staatssecretaris Ankie Broekers-Knol (Asielzaken) heeft besloten voor hen een uitzondering te maken op deze eis, schrijft zij in een brief aan de Tweede Kamer.