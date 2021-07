‘GroenLinks verloor vanwege rol Klaver, coronacrisis en Kaag’

GroenLinks ziet in de verkiezingsnederlaag die de partij in maart leed bij de landelijke verkiezingen, verschillende oorzaken. Een commissie die de verkiezingen evalueerde, stelt onder meer dat de partij niet een overtuigend en helder verhaal neerzette voor de kiezers. Dat is ook lijsttrekker Jesse Klaver aan te rekenen, vindt de commissie. Ook de opkomst van D66-leider Sigrid Kaag leidde ertoe dat nogal wat GroenLinks-kiezers op haar stemden. Verder is de coronacrisis een nadeel.