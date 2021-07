Rusland arresteert consul Estland

De Russische binnenlandse veiligheidsdienst FSB heeft in Sint-Petersburg de consul van Estland aangehouden. De diplomaat van de EU- en NAVO-lidstaat werd op heterdaad betrapt toen hij documenten met geheime informatie van een Rus zou hebben ontvangen, melden Russische media. Het incident komt in een periode van toch al hoog opgelopen spanningen tussen de Europese Unie en de NAVO met het regime in Moskou, waarbij al heel wat diplomaten over en weer zijn uitgewezen.