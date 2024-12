Zuid-Koreaans parlement stemt voor afzetten president Yoon

In totaal stemden 2024 van de 300 parlementariërs voor de afzetting. Het was van tevoren onduidelijk of er genoeg steun was voor de motie, omdat er wisselende geluiden uit de regeringspartij PPP kwamen. Meerdere leden spraken zich uit voor afzetting, maar Zuid-Koreaanse media meldden dat de partijtop daar niet aan wilde.

Vorige week werd een stemming nog geboycot door de partij van Yoon, waardoor de benodigde tweederdemeerderheid niet gehaald kon worden. Dit keer kwamen de leden van de PPP wel opdagen en stemden genoeg van hen mee met de oppostie om Yoon weg te sturen.