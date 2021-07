Verslingerd aan terrazzo aanrechtbladen

„Direct na mijn opleiding kon ik in 2018 aan de slag bij Kokbeton in Nijkerk. De afgelopen jaren combineerde ik werkweken van circa veertig uur met een opleiding bedrijfskunde. Het keukenbladenbedrijf is voor mij geen onbekende. Ik liep er in mijn eerste jaar aan het Hoornbeeck College tien weken stage. Ik mocht er meedoen met de verkoop. Dat liep tot mijn verrassing heel voorspoedig. Sinds die tijd ben ik er op zaterdagen blijven werken. Tijdens stages bij andere bedrijven leerde ik nog meer over keukens.