In Rusland zijn de afgelopen 24 uur 697 sterfgevallen door Covid-19 geregistreerd. Dat is voor de vijfde dag op rij het hoogste aantal bevestigde sterfgevallen op één dag sinds het begin van de pandemie. De autoriteiten wijten het record aan de meer besmettelijke Delta-variant van het virus in combinatie met een relatief laag aantal inentingen. Een dag eerder werden 679 overlijdens gemeld.