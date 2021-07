Een Britse voormalige militair die was aangeklaagd voor twee moorden en vier pogingen daartoe tijdens ‘Bloody Sunday’, de bloedige rellen in de Noord-Ierse stad Londonderry in januari 1972, hoeft niet terecht te staan. Het Openbaar Ministerie in Noord-Ierland heeft de aanklacht ingetrokken. Een advocaat van de familie van de slachtoffers heeft dat bekendgemaakt.