Regionale staking bij kinderdagverblijven, later in hele land

Medewerkers van kinderdagverblijven en de buitenschoolse opvang beginnen aan hun stakingsactie. Het protest tegen onder meer de hoge werkdruk start donderdag bij 132 locaties in Noord-Holland en het zuiden van Flevoland. Op de Dam in Amsterdam komen stakers bijeen. Het zou het begin zijn geweest van een reeks regionale protestdagen om de druk op te voeren, maar de andere acties zijn geschrapt. In plaats daarvan is er volgende week donderdag meteen een staking in het hele land.