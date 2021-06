Het Openbaar Ministerie vermoedt dat Lauranio Bronne (22) uit Assendelft is doodgeschoten na een ruzie om twee lachgasflesen en een geldbedrag van 20 euro. Het slachtoffer met de bijnaam ‘Lau’ is volgens het OM met een vuurwapen door de mond in zijn hoofd geschoten en werd achtergelaten in een sloot langs de Nico Broekhuysenweg in Amsterdam Nieuw-West. Daar vond een voorbijganger het lichaam op vrijdag 12 maart.