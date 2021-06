Het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden heeft dinsdag gestemd voor de verwijdering van standbeelden van zuidelijke hoofdrolspelers in de Amerikaanse Burgeroorlog (1861-1865) uit het Capitool, het parlementsgebouw in de hoofdstad Washington. Daaronder bevindt zich een buste van de voormalige opperrechter van het hooggerechtshof die in 1857 slaven ontzegde om staatsburger te zijn.