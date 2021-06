Studenten financieel afhankelijker van ouders onder leenstelsel

Sinds de invoering van het leenstelsel zijn studenten financieel afhankelijker geworden van hun ouders. Twee derde van alle studenten krijgt geld van ouders, dat is 15 procent meer dan in 2015 toen er nog geen leenstelsel was. Ook ontvangen ze meer geld van hen dan eerder. Dat constateert het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud), na nieuw onderzoek onder studenten. Het instituut pleit voor aanpassing van het financieringsstelsel.