In Washington is de eerste Trump-aanhanger die in januari het Capitool bestormde door een rechter veroordeeld. De 49-jarige vrouw uit Indiana, die schuld bekende en spijt betuigde, kwam ervan af met een taakstraf en het betalen van 500 dollar schadevergoeding. Als ze zich daar niet aan houdt, hangt haar alsnog een celstraf boven het hoofd.