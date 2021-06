Surinamers gooien jaarlijks 130 miljoen plastic flessen weg

Suriname is een prachtig land, dat voor 88 tot 93 procent is bedekt met ongerept regenwoud. De meningen verschillen over hoeveel precies – dat valt ook niet echt te meten met alle gaten in de jungle die daarin zijn geslagen door voornamelijk illegale goudzoekers uit buurland Brazilië. Als je over dit deel van de Amazonewoud vliegt, zie je de werkelijke schaal van de vernielingen en kan je alleen maar hopen dat dit ooit gaat stoppen.