Facebook heeft een steunbetuiging van Vlaams Belang-voorzitter Tom Van Grieken aan het adres van vrienden en familie van Jürgen Conings verwijderd. Conings, de zwaarbewapende voortvluchtige militair die zondag dood in Belgisch-Limburg is gevonden, had extreem-rechtse sympathieën en was vorig jaar enkele maanden lid van de radicaal-rechtse partij.