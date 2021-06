Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier heeft in de nacht van maandag op dinsdag versteviging moeten aanbrengen bij een dijk langs het Maalwater in Heiloo. Nu het water in het gebied hoog staat door de enorme wateroverlast die vrijdag ontstond, spoelden er stukken uit de dijk. Dinsdag wordt op twee andere plekken langs de dijk ook een versteviging geplaatst. Die zwakke plekken zijn in de nacht tijdelijk gedicht.