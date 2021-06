De recente presidentsverkiezingen in de Verenigde Staten maakten vooral duidelijk hoe scherp dit land gepolariseerd is geraakt. Grote groepen Amerikanen hadden zo hun twijfels over het verloop van deze verkiezingen en meer dan eens viel de term ”deep state”. Hiermee werd bedoeld dat er een parallelle macht zou bestaan die achter de schermen alle touwtjes in handen heeft.