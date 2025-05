Netanyahu: Vrijlating gijzelaar leidt niet tot bestand met Hamas

De Palestijnse terreurbeweging meldde dat het de Israëlisch-Amerikaanse gijzelaar Edan Alexander maandag vrijlaat. Met de vrijlating van Alexander hoopt Hamas te bereiken dat een ​​staakt-het-vuren tot stand komt en dat humanitaire hulp wordt toegelaten tot de belegerde kuststrook, vertelde een hoge Hamasfunctionaris aan persbureau Reuters.

De belangrijke bemiddelaars, Qatar en Egypte, bestempelden het nieuws als een bemoedigende stap richting hernieuwde onderhandelingen over een staakt-het-vuren.

De Israëlische premier Netanyahu zei echter dat zijn land alleen zal zorgen voor veilige omstandigheden rond de vrijlating. De onderhandelingen met Hamas gaan door terwijl de oorlog in de Gazastrook doorgaat, staat in een verklaring van de premier. Hij meldde dat tegelijkertijd voorbereidingen worden getroffen voor „een intensivering van de gevechten”.

Offensief

Volgens een bron die op de hoogte is van de onderhandelingen leidden gesprekken tussen functionarissen van de VS, Qatar, Egypte en Hamas tot de vrijlating, nog voordat de Amerikaanse president Donald Trump de regio bezoekt. In een post op Truth Social bedankte Trump „iedereen die dit monumentale nieuws heeft mogelijk gemaakt”, met vermelding van bemiddelaars Qatar en Egypte.

Alexander is vermoedelijk de laatste nog in leven zijnde Amerikaanse gijzelaar in handen van Hamas. In Gaza zitten nog 57 andere gijzelaars. De Israëlische krijgsmacht denkt dat 34 van hen zijn overleden. Hamas en andere militanten ontvoerden ongeveer 250 gijzelaars tijdens hun zeer dodelijke aanval op Israël in oktober 2023 en namen ze mee naar Gaza.

Hamas heeft meermaals aangegeven bereid te zijn alle resterende gijzelaars vrij te laten en in te stemmen met een permanent staakt-het-vuren, op voorwaarde dat Israël zich volledig uit Gaza terugtrekt. Israël zei in mei juist dat het zijn offensief tegen Gaza zal uitbreiden. Het zegt dit te doen om alle gijzelaars te bevrijden en Hamas uit te schakelen.

De strijd kwam halverwege januari tijdelijk tot stilstand met een bestand. Met die deal zou de oorlog uiteindelijk moeten eindigen, maar Israël en Hamas konden het na de eerste fase niet eens worden over het verdere verloop. Het bestand wordt al ruim twee maanden niet nageleefd.