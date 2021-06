Jongeren die donderdag een ‘Nationale Klimaatstaking’ organiseren in Den Haag, mogen dat toch doen in de vorm van een mars. Ze hebben toestemming gekregen van de gemeente om lopend te demonstreren, laat een woordvoerder van burgemeester Jan van Zanen weten. Voorwaarde is wel dat ze een plan maken om ervoor te zorgen dat deelnemers 1,5 meter afstand van elkaar houden.