Israëlische minister van Buitenlandse Zaken naar emiraten

De nieuwe Israëlische minister van Buitenlandse Zaken Yair Lapid gaat eind juni op bezoek in de Verenigde Arabische Emiraten (VAE). Het wordt het eerste officiële bezoek van een minister uit Israël aan de emiraten. Lapid zal er naar eigen zeggen 29 en 30 juni de opening bijwonen van de Israëlische ambassade in Abu Dhabi en van het consulaat in Dubai. Hij is uitgenodigd door zijn collega in de VAE, sjeik Abdallah bin Zayed al-Nahyan.