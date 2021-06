De Jonge: Nederland mogelijk begin juli op ‘groen’

Demissionair zorgminister Hugo de Jonge denkt dat Nederland op heel korte termijn code geel zal krijgen en sluit niet uit dat dit begin juli al code groen wordt. Dat betekent dat andere Europese landen geen extra voorwaarden zullen stellen aan Nederlandse reizigers, zoals test- en vaccinatiebewijzen. „De aanname is dat we met het huidige tempo waarin we naar beneden gaan, we begin juli op groen zouden kunnen staan”, zei De Jonge tijdens de persconferentie. Nederland staat nu nog op rood.