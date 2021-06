Juan Francisco Picos Berrueta, een van de moordenaars van de Mexicaanse journalist Javier Valdez, is veroordeeld tot 32 jaar en drie maanden gevangenisstraf. Een rechter sprak de straf uit tegen Picos Berrueta voor zijn rol als medepleger en organisator van de moord in mei 2017 in de noordelijke staat Sinaloa, zei het Openbaar Ministerie.