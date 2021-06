Minister vindt dat nadelen verbreding A27 worden overschat

Demissionair minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur) snapt dat mensen weerstand voelen tegen de uitbreiding van de A27 bij Amelisweerd in Utrecht, maar volgens haar worden de nadelen overschat. Het project is omstreden, omdat tegenstanders vinden dat de verbreding ten koste gaat van de omliggende natuur, het gezondheidsschade oplevert en het beoogde effect op het verkeer te beperkt is. Er zijn inmiddels 130.000 handtekeningen tegen de verbreding van de snelweg verzameld.