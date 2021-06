Rechtse groeperingen houden na een week vertraging alsnog een vlaggenmars door de Oude Stad in Jeruzalem. De nationalistische actie werd eerder niet toegestaan vanwege veiligheidsredenen. De organisatie en de politie hebben afspraken gemaakt over de route, die nu volgens lokale media minder prominent door de moslimbuurt in de Oude Stad gaat.