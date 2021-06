De aandelenbeurs in Tokio is maandag met winst gesloten. Beleggers trokken zich op aan de hogere slotstanden op Wall Street van afgelopen vrijdag, maar namen geen grote risico’s in afwachting van het rentebesluit van de Amerikaanse centrale bank later in de week. Ook verliep de handel relatief rustig aangezien de belangrijke aandelenmarkten in China en Hongkong gesloten bleven. Ook in Australië hadden beleggers een vrije dag.