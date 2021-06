De kleuter die als enige een kabelbaancrash overleefde in Italië heeft het ziekenhuis verlaten. De vijfjarige Eitan mocht met zijn tante mee naar Pavia, een stad in de buurt van Milaan. Het kinderziekenhuis in Turijn meldt dat zijn toestand flink is verbeterd. Wel blijft het jongetje psychische hulp ontvangen.