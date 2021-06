De ‘organisatie voor de menselijke verbinding’ Police for Freedom demonstreert zaterdag in Apeldoorn. Burgemeester Ton Heerts van die gemeente heeft onder strikte voorwaarden toestemming gegeven voor de mars van ongeveer 6 kilometer. De organisatie is verantwoordelijk voor de veiligheid, de ordelijkheid en het naleven van de geldende coronamaatregelen, aldus de gemeente.