Advies : Alle jonge kinderen 2 dagen per week op kinderopvang

Alle jonge kinderen zouden de kans moeten krijgen om minstens twee dagen per week naar een kinderopvang te gaan. Dat moet zo geregeld worden dat het voor hun ouders financieel haalbaar is. Dat zegt de Sociaal-Economische Raad (SER) in een oproep aan de partijen die proberen een nieuwe coalitie te vormen. Het advies is opgesteld door een werkgroep onder leiding van SER-voorzitter Mariëtte Hamer. Zij is ook de huidige informateur bij de kabinetsformatie.