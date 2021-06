Veel werkende ouders willen gratis kinderopvang of tegen een kleine vergoeding. Ook moet het systeem van de kinderopvangtoeslag veel minder ingewikkeld. Dat is de uitkomst van een onderzoek van vakbond FNV en Stichting Voor Werkende Ouders. In totaal 67 procent is een voorstander van gratis kinderopvang. Eén op de drie ouders geeft aan meer uren te gaan werken als het gratis zou zijn.