De Europese rechter schrapt EU-sancties voor de verdreven Oekraïense president Viktor Janoekovitsj. De EU nam de strafmaatregelen omdat Janoekovitsj in eigen land wordt vervolgd voor het verduisteren van overheidsgeld. Maar het is niet duidelijk of justitie in Oekraïne wel fatsoenlijk met de naar Rusland uitgeweken president omspringt, vindt het Gerecht van de Europese Unie.