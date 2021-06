Definitief vonnis in zaak tegen ex-commandant Mladic

Het Joegoslavië-tribunaal in Den Haag doet dinsdag in hoger beroep uitspraak in de zaak tegen de voormalige Bosnisch-Servische bevelhebber Ratko Mladic (78). Hij kreeg in 2017 levenslang wegens zijn rol in slachtingen onder burgers in de Bosnische afscheidingsoorlog (1992-1995). Voor de moordpartij rond Srebrenica, waar Nederlandse VN-soldaten gelegerd waren, is Mladic wegens volkerenmoord veroordeeld. Aanklagers zijn ook in beroep gegaan omdat ze menen dat Mladic veel meer op zijn kerfstok heeft dan waar hij voor is veroordeeld.