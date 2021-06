Enorme brand in Madrileens hotel

In de Spaanse hoofdstad Madrid is een enorme brand uitgebroken in een groot luxe hotel in het noordoosten van de stad. Een façade van het bouwwerk pal naast de autosnelweg en ringweg M30 staat van boven tot onder in lichterlaaie. Spaanse media melden dat de snelweg is afgesloten omdat er brokstukken van het brandende pand op de weg terecht zijn gekomen. Het Hotel Nuevo Madrid met 225 kamers geldt als uiterst modern en werd in 2005 geopend. Het is nog onduidelijk of er slachtoffers te betreuren zijn.