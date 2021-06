Dmitri Goedkov, een prominente politicus die oppositie tegen president Vladimir Poetin voert, is donderdag vrijgelaten. Dat heeft zijn advocaat gezegd. Goedkov was twee dagen geleden aangehouden. Hij zou nog een schuld hebben openstaan voor een huis dat hij enkele jaren had gehuurd. De vader van Goedkov zei dat zijn zoon niets met dat huis te maken heeft gehad.