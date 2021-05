Hof in Mali verklaart legercoupleider tot interim-president

Het constitutionele hof van Mali heeft vrijdag kolonel Assimi Goita tot interim-president verklaard. Goita is de leider van de junta die het land regeert sinds de militaire staatsgreep die in augustus onder zijn leiding plaatsvond. Eerder deze week zei Goita al dat hij de president en premier die daarna zijn aangesteld had afgezet, omdat ze nieuwe ministers hadden gekozen zonder dat met hem te overleggen. De geplande verkiezingen in 2022 zouden nog gewoon doorgaan, zei hij daar toen bij.