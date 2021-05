België haalt ambassadeur met echtgenote met losse handjes terug

België haalt zijn ambassadeur Peter Lescouhier in Zuid-Korea vervroegd terug nadat zijn echtgenote in de hoofdstad Seoul een verkoopster had geslagen die haar verdacht van winkeldiefstal. „De huidige situatie laat hem niet langer toe om zijn functie op een serene manier uit te oefenen”, aldus minister van Buitenlandse Zaken Sophie Wilmès. Op verzoek van de politie heeft Wilmès de diplomatieke onschendbaarheid van ambassadeursvrouw Xiang Xueqiu opgeheven.