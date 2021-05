„Het was een rommeltje.” Zo vatte Marco H. (54) donderdag in de rechtbank in Maastricht zijn tijd samen als vicepresident bij de Limburgse Bandidos. H. reageerde op vragen van de rechters hoe hij achteraf terugkijkt op die periode in 2014 en 2015. „Heel spijtig dat daar bepaalde dingen gedaan zijn”, vertelde H. „Het zijn helaas gedane zaken. Ik had het liever anders gezien.”