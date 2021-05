In een bedrijfspand aan de Tappersweg in Haarlem heeft de politie in de nacht van dinsdag op woensdag een illegaal pokerevenement beëindigd. Er waren zeventien mensen aanwezig, drie van hen zijn direct aangehouden. Het gaat om de eigenaar van het pand, iemand die zich niet kon identificeren en een persoon die zich niet had gehouden aan eerder opgelegde gerechtelijke voorwaarden.