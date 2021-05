De actie van de regering van Belarus om een Europese passagiersvlucht in Minsk te laten landen is een „nieuwe en extreem gevaarlijke fase in de campagne van de Belarussische autoriteiten om het eigen volk te onderdrukken”. Zes leden van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties stellen dat in een verklaring nadat dissident en journalist Roman Protasevitsj uit het vliegtuig was geplukt.