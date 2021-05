De internationale plannen voor wederopbouw van de Gazastrook na de verwoestende aanvallen van Israël vallen niet in goede aarde bij Hamas, de groepering die de kleine strook land bestuurt. Yehya al-Sinwar, de politieke leider van Hamas in de Gazastrook, ziet er geen heil in, aangezien er voor zijn beweging nauwelijks een rol is weggelegd. Hamas zelf accepteert „geen enkele cent”, aldus Al-Sinwar.