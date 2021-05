(ANP/RTR/AFP) - De Lufthansa-vlucht vanaf het vliegveld van de Wit-Russische hoofdstad Minsk, die werd uitgesteld na een tip over een mogelijke terreurdaad, is na 2,5 uur toch begonnen en het toestel is onderweg naar de bestemming Frankfurt. De website van het vliegveld lijkt aan te geven dat het vliegtuig nog niet vertrokken is, maar een woordvoerder van Lufthansa verzekert dat dit wel degelijk het geval is.