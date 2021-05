Het uitkammen van een afgezet gebied in het Belgische Nationaal Park Hoge Kempen in de zoektocht naar de voortvluchtige militair Jürgen Conings heeft niets opgeleverd, meldt het Federaal Parket. Conings is sinds maandag spoorloos en heeft in een brief kenbaar gemaakt dat hij het gemunt heeft op virologen en „het regime”.