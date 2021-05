Het eerste wat ik doe als ik een konditorei binnenstap in de Emek Refaim om koffie te drinken en een kwarktaartje te kopen voor het Wekenfeest, is naar mijn iPhone grijpen. Ik druk op de app Ramzor („Verkeerslicht”). De app draait even in het rond en dan verschijnt er een blauw-wit scherm met de tekst „5.432.408 miljoen mensen in Israël zijn al gevaccineerd.”