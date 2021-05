De Europese Commissie is een stuk optimistischer over het economisch herstel van de coronacrisis in Nederland dit jaar dan nog maar drie maanden geleden. Ze rekent op een economische groei van 2,3 procent, terwijl Brussel in februari nog van 1,8 procent uit ging. Het herstel zal later dit jaar „op stoom komen”, schrijft de commissie in haar zogeheten lenteprognose.