De onderzoeken die 39 gemeenten hebben ingesteld naar wat er gebeurde met onteigend Joods vastgoed in en na de Tweede Wereldoorlog zijn kwalitatief niet allemaal even goed. Dat zegt voorzitter Ronny Naftaniel van het Centraal Joods Overleg (CJO) tegen journalistiek platform Pointer van KRO-NCRV. „Gemeenten zeggen soms te gemakkelijk dat ze niets over naheffingen hebben kunnen vinden.”