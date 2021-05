„Elke mei is moeilijk, een herinnering aan vroegere jaren, aan gemeenschappelijke jaren, die verloren of gestolen zijn. Dit jaar is het bijzonder pijnlijk omdat wij Madeleines achttiende verjaardag zouden vieren”, schrijven Kate en Gerry McCann. Ze hebben de hoop op een weerzien nog steeds niet opgegeven. „Wij klampen ons vast aan de hoop, hoe klein die ook mag zijn, dat wij Madeleine zullen terugzien.”