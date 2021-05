Het aantal mensen in India dat sinds de uitbraak van het coronavirus is besmetgeraakt is dinsdag boven de 20 miljoen gestegen. Het afgelopen etmaal zijn 357.229 nieuwe gevallen gemeld. Het aantal coronadoden bedroeg in diezelfde periode 3449 en komt in totaal uit op ten minste 222.408, blijkt uit gegevens van het ministerie van Volksgezondheid.