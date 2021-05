Turkije opvallend stil na erkenning Armeense genocide door VS

Er zijn weinig zaken die in Turkije zo gevoelig liggen als de kwestie van de Armeense genocide die in 1915 begon. Turkije roept iedere keer moord en brand wanneer een westerse staat op het punt staat om deze Armeense genocide te erkennen. De Turkse president Tayyib Erdogan wordt niet moe om steeds te herhalen dat men deze gevoelige materie dient over te laten aan historici. Men dient hier geen politiek misbruik van te maken.