Britten gaan „uit de hand gelopen” immigratie aanpakken

Immigranten moeten in de toekomst beschikken over een hogeschoolopleiding om een visum te verkrijgen. Ze moeten daarnaast beschikken over een „gegronde” kennis van de Engelse taal. Uitzonderingen voor medewerkers in de zorgsector verdwijnen. Dit zijn enkele van de in het oog springende maatregelen om de legale immigratie terug te dringen.

„We willen de controle terugkrijgen over onze grenzen.” Met deze aan Brexit herinnerende woorden probeert premier Keir Starmer de kritiek op het beleid van de regering te pareren. Zijn regering heeft de „chaos” rond de immigratie volgens Starmer van de Conservatieve regering geërfd. Met het versoepelen van de visacriteria zorgden de Conservatieven er onder premier Boris Johnson voor dat de jaarlijkse immigratie steeg van jaarlijks ongeveer 300.000 voor 2019, naar ruim 800.000 in 2023. Onder de vorige premier, Rishi Sunak, werden de criteria al aangescherpt, waardoor de officiële immigratie sindsdien daalt.

„We moeten voorkomen dat we een land van vreemdelingen worden” Keir Starmer, premier Verenigd Koninkrijk

Retoriek

De Labourregering worstelt met het immigratiedossier sinds ze vorige zomer aantrad. Het officiële beleid om de immigratie terug te dringen werd al sinds de winter beloofd, maar de publicatie ervan werd voortdurend uitgesteld. Na de voor Labour desastreus verlopen lokale verkiezingen van anderhalve week geleden kon er niet langer worden gewacht.

Tijdens die verkiezingen bleek immigratie het belangrijkste thema. De Reform UK-partij van Nigel Farage profiteerde en haalde verreweg de meeste raadszetels binnen. Maar ook de Conservatieven en de Liberal Democrats waren succesvoller dan Labour. Bij landelijke peilingen heeft Reform UK inmiddels een aanzienlijke voorsprong ten opzichte van Labour (32 procent ten opzichte van 23 procent).

Ouderenzorg is voor een belangrijk deel afhankelijk van veelal Aziatische hulpverleners

Het was reden voor Starmer om zijn retoriek op te voeren over de „uit de hand gelopen” immigratie in het land. „We moeten voorkomen dat we een land van vreemdelingen worden”, sprak de Britse premier tijdens de presentatie van het beleid. Het kwam hem te staan op directe kritiek van organisaties van vluchtelingen. „Het zijn woorden die een premier onwaardig zijn”, aldus Steve Smith van Care4Calais. „Is Starmer de extreemrechtse rellen van vorig jaar vergeten?”

Enorme klap

Bijna de helft van de Britse officiële immigratiecijfers betreft buitenlandse studenten. De regering eist nu dat ze na het afronden van hun studie sneller terugkeren naar hun land van herkomst. Voorheen mochten ze twee jaar blijven, dat wordt anderhalf jaar.

Het leeuwendeel van de immigranten die een werkvisum krijgen, komt in de sociale zorg en gezondheidszorg terecht. Vooral de ouderenzorg is voor een belangrijk deel afhankelijk van de instroom van veelal Aziatische hulpverleners. De regering wil daar een eind aan maken en een deel van de 9 miljoen niet-werkende Britse volwassenen via omscholing richting de ouderenzorg begeleiden.

Volgens voorzitter Martin Green van Care England, de koepelorganisatie voor de zorg, komt het besluit als een „enorme klap” voor een sector die volgens hem al onder druk staat. „Buitenlandse werknemers waren cruciaal in de afgelopen jaren. Daar een einde aan maken zonder extra geld beschikbaar te stellen is niet alleen kortzichtig, het is wreed.”

De oppositie heeft intussen geen goed woord over voor de plannen. Volgens Kemi Badenoch van de Conservatieven zijn de plannen te vaag. Nigel Farage zegt dat de plannen gedoemd zijn te mislukken. Een harde grens aan het aantal immigranten is volgens hem noodzakelijk.