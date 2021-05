Taliban vaag over ‘te late’ terugtrekking buitenlandse troepen

De Taliban hebben in Afghanistan diplomatiek gereageerd op de vertraagde terugtrekking van buitenlandse troepen uit dat land. Volgens de extremistische Taliban was afgesproken dat de die troepen 1 mei weg zouden zijn en niet dat ze pas 1 mei zouden beginnen met de aftocht. Een woordvoerder zei zaterdag in sociale media dat de te late terugtrekking „in principe de weg vrijmaakt (voor de beweging) tegenmaatregelen te treffen die gepast zouden zijn”.