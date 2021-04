De Wereldgezondheidsorganisatie heeft vrijdag haar goedkeuring gegeven voor het gebruik van het Moderna-vaccin tegen Covid-19 als dat nodig is. Het is de vijfde entstof die op de lijst van de WHO is gezet om wereldwijd versneld ingezet te kunnen worden door landen. De WHO heeft zich ten doel gesteld zo snel mogelijk medicijnen, vaccins en diagnostiek beschikbaar te maken in noodsituaties.